日本海側では、上空に寒気が流れ込んでいるところに、地上付近は湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定になっています。あすの午前中にかけて雷雨や竜巻などの突風、強い雨に注意してください。一方、関東から西の太平洋側は天気が回復して、日中は晴れるでしょう。日差しがたっぷりあるので、日向では日差しのぬくもりを感じられそうです。ただ、朝は関東などで霧が発生し、見通しが悪くなる可能性があるので、朝は