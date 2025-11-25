食楽web JR東京駅・八重洲北口改札外のすぐそば、東京駅一番街の東京ギフトパレット内に、11月26日（水）～12月9日（火）までの期間限定で『赤福』が出店します。 三重県伊勢エリアを代表する銘菓「赤福餅」に加え、同店が展開しているブランド『五十鈴茶屋』より、栗を使った季節の和洋菓子も併せて販売されます。 定番の「赤福餅」はもちろん、伊勢・大阪・京都にある『五十鈴茶屋』のみで販売されているメニュ&#