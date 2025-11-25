現在、65歳以上の高齢者のうち8人に1人が認知症とされ、非常に身近な問題となっている。そんな中、“ある要素”を加えたバーチャルリアリティゲームに関する研究が進んでいる。【映像】VR空間の“中”の映像記者「何か花のようなラベンダーの香り。すごくいい香りがする」東京科学大学で記者が体験したVR（バーチャルリアリティー・仮想現実）ゲームの特徴はなんと「香り」。ゴーグルをつけることで、仮想空間にいながら実際の