連休明け２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２１円４４銭（０・０５％）高の４万１９８０円９０銭だった。３営業日連続で値上がりした。全銘柄のうち５２％にあたる１７５銘柄が値上がりした。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が高まったことから、ハイテク株を中心に値上がりし、主要な株価指数がそろって上昇した。この流れを受けた東京