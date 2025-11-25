きょう午後、香港中心部のショッピングセンターで外壁が激しく焼ける火災があり、周辺は一時、騒然となりました。日系企業の看板の横で激しく燃え上がる炎。香港メディアによりますと、現地時間きょう午後1時前、香港の銅鑼湾にあるショッピングセンターの外壁から火が出て、建物の上の階まで一気に燃え広がりました。駆けつけた消防隊によって火は1時間ほどで消し止められ、けが人はいませんでしたが、周辺は一時、騒然となりまし