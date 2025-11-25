女優の見上愛（25）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。ファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。見上は映画「国宝」や「かくかくしかじか」での好演が記憶に新しく、来春から始まるNHKの連続テレビ小説「風、薫る」ではヒロインを務める。授賞式にはショッキングピンクのセットアップで登場。「個人的に何か賞をいただくのがお仕事を始