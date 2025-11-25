■全国の26日（水）の天気本州の南岸を進んでいる低気圧が、発達しながら日本の東へ進む見込みです。また、本州付近の上空を、この時期としては強い寒気が通過するでしょう。山陰から北陸と東北地方は、昼前後にかけて雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。西・東日本の太平洋側は、天気が回復し、晴れる所が多いでしょう。ただ、関東や近畿では、一部でにわか雨がありそうで