ウクライナとロシアの和平案をめぐる協議が進む中、ロシア軍は25日、首都キーウに夜間攻撃を行い、19人が死傷しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、首都キーウと周辺地域にロシア軍による夜間攻撃があり、これまでに6人が死亡、13人がケガをしたと明らかにしました。住宅や民間インフラに甚大な被害が出たとしていて、AP通信によりますと、キーウの一部地域では電力や暖房の供給が一時停止されたということです。ウク