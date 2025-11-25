吉祥航空は、札幌/千歳〜上海/浦東線を12月1日から減便する。12月1日から2026年3月28日までのHO1388/1387便の月・水・金・日曜運航便、12月12日から2026年3月1日までのHO1384/1383便の全便の運航を取りやめる。現在は1日1往復を運航しており、12月12日から1日2往復に増便を計画していた。これにより、週3往復のみを運航することになる。■ダイヤHO1388札幌/千歳（14：00）〜上海/浦東（17：15）HO1384札幌/千歳（16：00）〜上