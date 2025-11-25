深セン航空は、名古屋/中部〜運城線を12月1日から運休する。現在は週4往復を、エアバスA320型機で運航している。運休期間は2026年3月28日まで。理由は機材繰りとしている。同路線は8月2日に運航を開始したばかりで、深セン航空のみが運航している。■ダイヤZH752名古屋/中部（15：00）〜運城（18：20）／月・火・木・土ZH751運城（09：20）〜名古屋/中部（14：00）／月・火・木・土