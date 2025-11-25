タイ国際航空は、受託手荷物規定を重量制から個数制に変更する。タイ国内線とアジア全域、東インド諸島、オセアニア、ヨーロッパ路線は11月25日以降、アメリカ大陸が含まれる区間は11月28日以降の購入分から、いずれも2026年3月2日以降出発便を対象に適用となる。国際線ファーストクラスは2個もしくは3個、ビジネスクラスとプレミアムエコノミープラス、プレミアムエコノミーは2個、エコノミークラスは2個もしくは1個となる。タイ