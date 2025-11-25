庄内町によりますと、きょう午後１時ごろ、庄内町狩川のＪＲ狩川駅の近くでクマが確認されました。 【画像】柿の木に居座るクマ クマは体長６０センチほどの１頭で民家近くの柿の木の上にいたということです。 町は午後２時過ぎに緊急銃猟を判断し木から降りてきたところで駆除されました。 ■柿の木に居座ったクマ（画像）