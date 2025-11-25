２５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、新潟県胎内市の胎内連峰の登山道近くで、この日、顔面や首などを大きく損傷した新潟市の男性と見られる遺体が県警のヘリコプターによって発見され、上空からクマが目撃されたことからクマによる被害の可能性が浮上していることを報じた。この日の番組では、クマの被害が相次ぐ秋田市でも住宅敷地内にクマがとどまり、「緊急猟銃」が実施さ