½©ÅÄ»Ô¤ÎÂç¿¹»³Æ°Êª±à¤Ç¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬»ô°é¼Ë¤«¤é°ì»þÃ¦Áö¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¾ÂÃ«½ã»ÔÄ¹¤Ï£²£µÆü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Ï»ô°é°÷¤¬¸°¤ò¤«¤±Ëº¤ì¤¿Èâ¤«¤éÃ¦Áö¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÇÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤Ë¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬Ã¦Áö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Íè±à¼Ô¤¬¸«³Ø¤Ç¤­¤ë¡ÖÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Î±ü¤Ë¤¢¤ê¡¢Íè±à¼Ô¤¬¹Ô¤­Íè¤¹¤ëÉßÃÏ¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈâ