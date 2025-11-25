インターコンチネンタル商事は11月17日、インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.アイス マンゴーブースト」、「L.A.ライト」の2銘柄を、全国のたばこ販売店にて発売した。L.A.アイス マンゴーブースト「クレテックたばこ」とは、1880年代の初めに、喘息の症状を和らげる鎮痛剤として使われていたクローブをタバコ葉に混ぜ、薬局で販売したのが始まりとされる。ジャルム社のたばこには、シナモン、ジャックフル