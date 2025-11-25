自民党の小野寺五典税調会長と日本維新の会の梅村聡税調会長は25日、来年度の税制改正に向けて初めて会談した。会談後、小野寺氏は、12月末のガソリン暫定税率の廃止に伴い必要となる財源の一つである租税特別措置の見直しについて、政府がこの日設置した「租税特別措置・補助金見直し室」いわゆる日本版DOGEに触れて「おそらくスケジュール的に今回の税制改正には間に合わない。情報を政府から受け取った上で与党で協議を進めてい