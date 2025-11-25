【「マリオカート ワールド」ぬいぐるみ3種】 12月3日～ 予約受付開始予定 価格：各5,280円 「MKW01 マリオカート ワールド マリオ」 三英貿易は、任天堂のNintendo Switch 2用レースゲーム「マリオカート ワールド」に登場するぬいぐるみ3種類を12月下旬に発売する。価格は各5,280円。通販サイトでは12月3日より予約受付が