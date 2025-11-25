電気自動車アリアの車内をのぞき込み、電源をカットするサービスプラグを捜す消防職員＝２５日、日産テクニカルセンター東名高速道路や国道２４６号など多くの高速道路や主要道が集中する伊勢原と秦野、厚木の３市の消防本部は２５日、日産テクニカルセンター（厚木、伊勢原市）で、多重衝突事故を想定した合同救助訓練を実施した。「安全性が進化した丈夫な車で訓練してほしい」と日産が、ともに１台１千万円以上の価格