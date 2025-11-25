道の駅常総は11月20日、もちもちの1"生"食感が楽しめる新感覚な「ぼくの生メロンパン」(320円)を、「ぼくとメロンとベーカリー。」で発売した。ぼくの生メロンパン同商品は、吸水率112%という高い加水仕込みにより、水分をたっぷり含んだ"もちもち"食感が特長。国内産小麦を使用し、3日間かけて長時間発酵・熟成させることで、小麦の旨みを引き出している。内側はしっとり、弾力のあるもちもちとした口当たりに仕上げた。高加水仕