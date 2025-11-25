関東は、今日25日(火)は曇りや雨。最高気温は広く師走並み。都心(12.6℃)を含め今シーズン一番の寒さになった所も。明日26日(水)は、一転して晴れる。日中は広く過ごしやすい陽気に。27日(木)以降も晴天が続くが、日ごとの気温のアップダウンが大きい。服装選びに注意を。26日(水)以降は晴天が続く関東日ごとの気温の変化に注意関東は、今日25日(火)は、冷たい空気に覆われて、朝から気温がほとんど上がりませんでした。各地で日