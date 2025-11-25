ブルボンは11月18日、期間限定"いちごフェア"商品5品を発売した。バリエーション豊かな"いちごフェア"商品「アルフォートとちあいか苺」は、とちあいか苺パウダーをチョコレートに練り込みココアビスケットと組み合わせた。「エリーゼとちあいか苺」は、とちあいか苺クリームを、サクッと軽い歯ざわりのウエハースで包んでいる。「ロアンヌとちあいか苺」は、サクッとやさしい食感の香ばしいゴーフレットで強い甘味のとちあいか苺