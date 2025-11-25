3代目イヴォークはどう進化する？3代目となる新型『レンジローバー・イヴォーク』は2020年代後半に登場する予定で、EVとして生まれ変わる。【画像】スポーティかつプレミアムな英国製SUV【現行レンジローバー・イヴォークを詳しく見る】全19枚新型イヴォークはJLR（ジャガー・ランドローバー）の新プラットフォーム、エレクトリック・モジュラー・アーキテクチャー（EMA）をベースとする。レンジローバー・イヴォーク（現行型）