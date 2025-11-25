メリーチョコレートカムパニーは12月23日、バレンタイン商品の予約をメリーチョコレート公式オンラインショップで開始する。ポケモン meets メリーチョコレート2026年のバレンタイン商品として、ポケモンをイメージした新作チョコレートが登場する。ポケモンたちをドット絵で表現し、懐かしさの中にも新しさを感じるデザインに仕上げた。中にはポケモンをイメージしたチョコレートを集めた。「くさタイプ・ほのおタイプ缶」(1,944