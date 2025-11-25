LINEは気軽に連絡が取れる便利なツールではあるものの、あまりに頻繁に連絡をされると受け取る側は迷惑に感じてしまうこともありますよね。この記事では、離れたところに住む義母から毎日のように来る日記のようなLINEやこちらの都合を考えない電話にうんざりしているという投稿を紹介します。遠回しに伝えても通じず、未読無視しても気にせずに送ってくる義母に会うことすら嫌になってきたという投稿者さん。夫には相談して