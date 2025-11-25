ブルボンは11月18日、独自技術で網目状に加工し、食べ応えと噛み応えにこだわったポテトチップス"ガチじゃが"シリーズから、「ガチじゃがペッパー＆チーズ味」を新発売した。ガチじゃがペッパー＆チーズ味同商品は、まろやかでコクのあるチーズの味わいに、ブラックペッパーのピリッとした辛味を効かせたポテトチップス。クリーミーでコクのあるチーズ、ピリッと刺激のあるペッパーの味わいをクセになる食感とともに楽しめる。価格