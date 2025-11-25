ブルボンは11月18日、期間限定商品「生チョコレート濃厚ミルク」「生チョコレート芳醇カカオ」を発売した。上から、生チョコレート濃厚ミルク、生チョコレート芳醇カカオ「生チョコレート濃厚ミルク」は、ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味に仕立てた生チョコレート。「生チョコレート芳醇カカオ」は、芳醇なカカオの風味と生クリームのコク深い味わいが楽しめる。両商品とも、まったりととろける食