福岡県内は25日、大気の状態が不安定となり、一時は「ひょう」とみられる氷の粒が降りました。25日午前、天気が急変し、ひょうのような氷の粒が降ってきました。■財津ひろみアナウンサー「ひょうが降ってきました。すごい。」車や原付バイクにも激しくたたきつけ、地面がうっすら白くなるほど降り続きました。福岡管区気象台によりますと、九州北部の上空およそ5500メートルにマイナス24℃以下の寒気が流れ込み、大気