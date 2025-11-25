マルハン東日本は11月26日〜12月7日、次世代ファン獲得を目指す「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、クリエイターのアフロマンス氏が企画・監修する"イキすぎた光と狂気のNEW浴体験"「脳汁銭湯2025」を、大田区蒲田の老舗銭湯「女塚温泉 改正湯」で開催する。脳汁銭湯2025_館内イメージ「脳汁銭湯」は、何かに熱中する大人(ヲトナ)を応援するプロジェクトの第5弾イベント。昨年の初開催時には4,457名が来場し、SNSで話題とな