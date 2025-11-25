9人組グループ・Snow Manの目黒蓮、ラウールが25日、都内で行われた、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席した。2人が互いに“カリスマ”だと思うことを明かした。【写真】イケメンがすぎるでしょ…”今年を彩る顔”目黒蓮＆ラウール今年発売した楽曲「カリスマックス」が話題となったことにちなみ、互いにカリスマだと思うことを聞かれると、目黒はラルールに対して「カリスマのカリスマ」だと言い、「見て