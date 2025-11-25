A-Stageは11月21日、ウェルネスブランド「Re・De(リデ)」から、ストレートヘアアイロン「Re・De Hair Straight」のSmooth(スムース)とMoist(モイスト)を発売する。Re・De Hair Straight ラインナップ同商品は、機能性と日常で使う道具としての心地よさを追求し、サロン級の仕上がりを素早く実現できるよう開発した。人間工学に基づく独自の曲線フォルムが指先にフィットし、髪を根元から均一に捉え、真っ直ぐに整える動作をサポー