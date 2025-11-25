陸上男子長距離でGMOインターネットグループに所属する嶋津雄大（25）が25日、都内でミズノのイベントに参加。来年から実業団の活動に加え、28年ロサンゼルスパラリンピックを目指すことを表明した。ミズノ愛を語り尽くしたイベントの最後に「来年はパラリンピックに向けて力を入れていこうと思っている」と明かした。生まれつき、暗い場所で見えにくくなる「網膜色素変性症」を患っており、近年は視野が狭まっているという。