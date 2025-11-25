W杯ジャンプ女子個人で開幕2連勝を決めた丸山希＝23日、リレハンメル（共同）ノルディックスキー・ジャンプ女子の丸山希（北野建設）が、21日に開幕したワールドカップ（W杯）で初勝利を挙げた個人第1戦から2連勝と絶好調だ。いずれも飛距離で他の選手を圧倒。「想定以上。こんなにいいスタートが切れるとは」と本人も驚くほどの快進撃で、ミラノ・コルティナ冬季五輪の金メダル候補に名乗りを上げた。以前からセラミックなど