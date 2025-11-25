2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神の優勝祝賀会が25日、大阪市内で開かれ、出席した大阪府・吉村洋文知事（50）が来賓あいさつを行った。吉村知事は今年の阪神の戦いぶりについて「打撃も本当にすごかったし、投手陣もそうですし、守ってよし、走ってよし」とリーグ最速優勝を祝福し「連覇というのは（2リーグ制以降では）成し遂げたことがないということですけど、ここで藤川監督の元で、選手の皆さん、コーチの皆さん、新し