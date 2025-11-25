中国商務部によると、1-10月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14．7％増の5万3782社で、実行ベース外資導入額は同10．3％減の6219億3000万元だった。産業別の実行ベース外資導入額を見ると、製造業は1619億1000万元、サービス業は4458億2000万元。ハイテク業は1925億2000万元に上り、うち電子商取引サービス業は同173．1％増、医療機器・機械製造業は同41．4％増、航空宇宙機器・設備製造業は同40．6％増となった。