ロイター通信はこのほど、中国の電池と蓄電システムの輸出が過去最高を記録し、今年1〜9月の輸出量は前年同期に比べ24％増えたと報じました。報道によると、国際エネルギーシンクタンクのエンバー（Ember）のデータは、中国が年初以来、電池輸出で600億ドルの収入を得たことを示しており、中国は世界の電池製造と輸出をけん引し、世界中の電気自動車と電力網の電池に対する需要の激増から利益を受けているとのことです。年初以来、