箱わなにかかったヒグマ＝25日午前、北海道苫前町（林豊行さん提供）北海道苫前町で25日、約380キロの雄のヒグマが捕獲、駆除された。町では夏以降、400キロくらいの巨大な個体を複数回確認。牛の飼料デントコーンが食い荒らされる被害が出ており、箱わなを設置したが捕らえられていなかった。関係者は同一個体とみている。苫前町猟友会会長の林豊行さん（76）によると、捕獲されたのは体長約1.9メートルで、箱わなに入ってい