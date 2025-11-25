大分市で起きた大規模な火災は25日で発生から1週間が経過しましたが、依然として鎮火には至っていません。こうした中、25日から罹災（りさい）証明書の発行が始まりました。25日午前、大分市佐賀関では弱い雨が降りました。火災発生から1週間がたちましたが、鎮火は発表されていません。この火災では住宅など約170棟が焼け、76歳の男性1人が亡くなりました。こうした中、25日午後から、全焼した世帯を対象に罹災証明書の発行が始ま