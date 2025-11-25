２５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１７８．０５ポイント（０．６９％）高の２５８９４．５５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７８．８９ポイント（０．８７％）高の９１５８．３１ポイントと続伸した。売買代金は２３１１億４８５０万香港ドル（約４兆６５３０億円）に縮小している（２４日は３０２６億４１８０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流