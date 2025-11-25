K2ビデオファクトリーは11月27日、「スマホにあるペットの写真活用術講座」を大津百町館(滋賀県大津市)で開催する。ペットのアルバムを作成依頼している利用者同講座の参加費は無料。当日直接来場して参加できる。講座では、スマホに眠るペットの写真を活用し、アルバムや動画、Tシャツなど思い出を形に残す方法を紹介する。時間は14時〜15時まで。近年、高齢化や単身世帯の増加に伴いペットを家族として迎え入れる人が増える一方