話題の美容成分「PDRN」を配合したリッププランパー「BabyBright（ベイビーブライト）」のリジュライトシリーズが、2025年11月25日より日本に上陸します。サーモン由来のDNAエキスが唇にうるおいを与え、乾燥知らずのふっくら唇に。上級者向けの刺激強めの「エキスパート」と、初心者でも使いやすい「ビギナー」の2種類で、誰でも自分のレベルに合わせてぷるぷる唇を手に入れることができます