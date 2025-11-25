フリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を報告した。今月21日が誕生日の尾崎は「先日、誕生日を迎えました」と報告。「家族の体調不良があり、そのあと私も体調が不調になったりとバタバタで迎えた誕生日でしたが、身体も元気になり、ケーキやイルミネーション、美味しいイタリアンのお店でお祝いしてもらいました」とトラブルもありつつ、無事誕生日を迎えたことを明かすと、