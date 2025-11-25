8代目尾上菊五郎（48）、6代目尾上菊之助（11）が25日、京都市の八坂神社で襲名披露「吉例顔見世興行東西合同大歌舞伎」（12月1〜25日、京都南座）の取材会に出席。24日に東京都足立区で発生した火災により死亡した歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう）さん（本名片岡二郎＝かたおか・じろう）をしのんだ。亀蔵さんは同公演に出演予定だった。菊五郎は「胸が締め付けられる思いがいたします」。10月の名古屋・御園座「京