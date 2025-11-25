東京ディズニーリゾートは、12月26日（金）から、ディズニー映画『わんわん物語』をテーマにしたグッズを発売する。【写真】おそろいコーデにもぴったり！『わんわん物語』新グッズ一覧■レトロクラシックな雰囲気に今回登場するのは、レトロクラシックな雰囲気に作中に登場するキャラクターたちをデザインしたグッズ。ラインナップには、トランプとレディがスパゲッティを分け合う、ロマンティックな名シーンを切り取った