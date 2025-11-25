モンマルシェは11月1日、高級ツナ缶専門ブランドの「オーシャンプリンセスホワイトツナ」の商品「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」(5,400円)の販売を再開した。「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」(5,400円)同商品は、2018年に登場した、厳選素材とこだわりの製法による最高級ツナ缶。良質な鮪とろ部位を使用しており、1尾から作れるのは1缶のみとなっている。1カ月の生産量は平均して50缶ほど。今回は、数量限