プロ野球のベストナインが25日、発表され、5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクからはパ・リーグ最多の4選手が選ばれた。選出されたのは投手部門のリバン・モイネロ投手（29）、二塁手部門の牧原大成内野手（33）、外野手部門の柳町達外野手（28）と周東佑京内野手（29）。モイネロ、牧原大、柳町の3選手は初受賞。周東は2年連続2度目の受賞となった。パ・リーグの有効投票総数は229。柳町は外野手最多の226票を集めた。