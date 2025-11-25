将棋の女流王座戦五番勝負第2局は福間女流六冠が挑戦者の西山女流二冠に勝ちました。11月25日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、自身も将棋を指す東京都立大学大学院教授で憲法学者の木村草太がこの対局について語った。 木村「11月12日に行われた女流王座戦第2局、挑戦者の西山女流二冠の玉将は右側に移動しておりまして、その頭を狙う福間飛車が5段目、つまり中央部にやってきて横引きも狙っているという手であり