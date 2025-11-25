セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、西武からはタイラー・ネビン外野手が一塁手部門で初選出された。ネビンは同部門でゴールデン・グラブ賞にも輝いており、加入1年目から投打で活躍が評価された形。西武勢のベストナイン選出は2022年の一塁手部門で山川穂高内野手（現ソフトバンク）が輝いて以来、3年ぶりとなった。今季のネビンは137試合に出場し、打率2割7分7厘で21本塁打、63打点をマーク。シーズン途中からは