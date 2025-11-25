ウォンテッドリーは11月25日、ビジネスSNS「Wantedly」において、企業が採用活動を行う際にAIが採用要件の理解から候補者のスクリーニング、さらにはリスト化までを一元的に行う新機能「AIエージェントモード」を提供開始することを発表した。「AIエージェントモード」の提供を開始する○Wantedlyの「AIエージェントモード」AIエージェントモードを採用活動に使用することで、単純作業になりがちで負荷が高い、候補者を探す工程を