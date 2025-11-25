ペンタトニックはこのほど、オーダーメイドマイク「推し活マイク」を発表した。UVプリント同サービスでは、カスタムプリント機能により、マイク本体に写真・イラスト・ロゴマークなどをフルカラーでプリントが可能。推しの顔写真やチームカラーでのデザインを取り入れる事で、"自分専用応援マイク"を作る事ができる。さらに、特殊なレーザー加工でスタイリッシュに世界観を表現する事もできる。また、専用ケースにもプリントできる