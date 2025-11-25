タレントの井上咲楽（26）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近の日常」として、料理に力を注ぐ写真を公開した。【写真】慣れた手つき！キッチンで料理を楽しむ井上咲楽井上は「醤油麹に鶏肉を漬けてみました！ちゃんと焼けてるかな〜とどきどきしながらカット」と記し、包丁で鶏肉を切る様子を公開した。ほかにも鶏肉の料理やたこ焼き、ラーメンの写真をアップした。この投稿には「めっちゃ美味しそう」「咲楽